Gattuso elogia Gianluca Mancini: "Nelle ultime gare sembra Cafù"

Gennaro Ivan Gattuso, CT della Nazionale Italiana, ha parlato oggi in conferenza stampa a Coverciano per dare il via al ritiro che concluderà il girone di Qualificazione ai Mondiali che, con ogni probabilità, gli Azzurri finiranno al secondo posto, costretti a passare anche questa volta dagli spareggi. Di seguito alcune sue dichiarazioi sul campionato di Serie A.

Le parole del CT Gennaro Gattuso: "Mi piace il coraggio di Italiano e di Gasperini. Si vede che Mancini nelle ultime 2-3 gare sembra Cafù, un pendolino. Italiano anche lui, non hanno paura. Sono tanta roba. È chiaro che in Premier fanno un altro sport per i soldi che hanno, per il livello che c'è. Però in Italia abbiamo allenatori incredibili, molto preparati. In Serie A se non ti inventi la giocata è difficile. Il problema è che nelle prime 5-6 squadre hai 1-2 giocatori da vedere, la mia difficoltà grande è su questo, non sulle difficoltà del campionato".

Ancora Gattuso: "La tattica nel nostro campionato la fa da padrona, ci sono allenatori bravissimi a livello tattico. Ci sono molti meno spazi, non c'è campo e difficilmente puoi giocare a campo aperto. Questo ti porta a vedere cose diverse. Ci sono allenatori maestri a livello tattico, quando trasmetti palla e c'è poco spazio. lo mi diverto molto quando una squadra passa in vantaggio, così l'altra si apre e si inizia a vedere qualcosa di diverso".