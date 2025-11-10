MN - Carvalhal: "Io dico sempre che ci sono grandi giocatori che giocano a calcio e grandi giocatori di calcio"

Carlos Carvalhal, ex allenatore portoghese di Braga, Sporting Lisbona, Besiktas e Olympiacos ha rilasciato un'intervista esclusiva al giornalista Alessandro Schiavone per MilanNews.it.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

In tanti si chiedono: ma Leão è un grande giocatore o un giocatore dal grande potenziale?

"Io dico sempre che ci sono grandi giocatori che giocano a calcio e grandi giocatori di calcio. Cosa voglio dire? Che esistono giocatori che capiscono il gioco del calcio e quelli che giocano a calcio e basta. Joao Moutinho ad esempio è uno che di calcio ne capisce... e se lo metti a giocare come attaccante lui lo farebbe senza problemi perché conosce a memoria questo sport...".

I NAZIONALI DEL MILAN CONVOCATI

Nel corso di questa sosta saranno 12 i giocatori del Milan a lasciare Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali. Di seguito la lista completa:

Zachary Athekame (Svizzera U21), Davide Bartesaghi (Italia U21), Rafael Leao (Portogallo), Koni De Winter e Alexis Saelemaekers (Belgio), Matteo Gabbia e Samuele Ricci (Italia), Mike Maignan e Christopher Nkunku (Francia), Luka Modric (Croazia), David Odogu (Germania U20) e Strahinja Pavlovic (Serbia)