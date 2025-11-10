Serie A, l'11esima giornata su Dazn sfiora i 6 milioni di spettatori

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - L'11/a giornata della Serie A ha sfiorato i 6 milioni di spettatori su DAZN (5.916.523). Un dato in crescita con un +18% di audience rispetto allo stesso turno della scorsa stagione che aveva totalizzato 5.014.827 spettatori. Il big match Inter-Lazio, in esclusiva su DAZN, ha contribuito al risultato complessivo, totalizzando 1.326.487 spettatori, numeri in linea con la media dei match di andata delle scorse stagioni. Così come per Juventus-Torino, che si è chiuso con il pareggio, e che totalizza 1.210.660 di tifosi connessi. (ANSA).