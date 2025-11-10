L'ex rossonero Brocchi scherza con l'ex interista Vieri sull'Euroderby del 2003

Archiviata la giornata numero undici del campionato di Serie A Enilive e iniziata la terza e ultima sosta dell'anno solare 2025, Milan e Inter iniziano a entrare in clima derby: rossoneri e nerazzurri si affronteranno, formalmente in casa interista, domenica 23 novembre alle 20.45, in occasione della dodicesima giornata che farà ripartire le danze dopo questa pausa. Nel corso dell'ultima puntata di Fuoriclasse di DAZN, l'ex centrocampista rossonero Cristian Brocchi ha detto la sua sul Milan e sul derby.

Le parole di Brocchi che ricorda i "suoi" derby con la maglia rossonera: "Il ricordo più grande ce l’ho nel primo euroderby di Champions League che è stato veramente un qualcosa di incredibile. Fortunati o non fortunati, Bobo è andato a casa (ride, rivolto a Bobo Vieri seduto accanto a lui) e a prescindere da quello è stato un ricordo bellissimo: la sera prima e la settimana. Il flash? L’ingresso in campo: già a San Siro si respira un’aria diversa, quella sera penso di non aver mai giocato una partita con un’atmosfera magica come quella serata lì. Ho giocato, sia all’andata che al ritorno: io sono andato in finale e tu (a Vieri, ndr) la guardavi da casa".