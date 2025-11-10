Italia, Gattuso: "Non siamo qui per fare una scampagnata: voglio vedere massimo impegno"

(ANSA) - FIRENZE, 10 NOV - ''Non siamo qui per fare una scampagnata, ci aspettano due partite ufficiali e noi vestiamo la maglia azzurra, voglio vedere massimo impegno e continuare quanto iniziato a settembre, la prima partita con la Moldova sarà più importante della seconda con la Norvegia''. Lo ha detto Rino Gattuso parlando oggi a Coverciano dove preparerà la ultime due partite del 2025 della Nazionale, valide per le qualificazioni mondiali, in programma giovedì e domenica prossima. ''Nella prima partita giocherà chi finora ha avuto meno spazio - ha aggiunto il ct azzurro che stavolta dovrà fare a meno di uno dei suoi cannonieri, Moise Kean, infortunatosi con la Fiorentina - Non doveva giocare in Conference, l'hanno buttato dentro, ha rischiato e ha preso un colpo dove aveva già fastidio. Dispiace, abbiamo comunque attaccanti forti che ci hanno dato e ci daranno grossa mano, come Scamacca che non deve dimostrare nulla''.

Ancora assente invece Federico Chiesa: ''Parlo spesso con lui, bisogna rispettare le scelte, le problematiche ognuno di noi ha. Io so bene ciò che diciamo e devo rispettare quel che dice il ragazzo Scelta quindi più di Chiesa? Sì, altro non posso dire''. (ANSA).