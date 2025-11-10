De Laurentiis smentisce le voci sulle dimissioni di Antonio Conte

vedi letture

La sconfitta del Napoli a Bologna, 2-0 al Dall'Ara in virtù delle reti di Dallinga e Lucumì, ha lasciato pesanti strascichi in casa partenopea, specialmente dopo le dure dichiarazioni del tecnico Antonio Conte che, per molti, hanno avuto il sapore della resa. Nelle ultime ore, post gara e sfruttando il periodo "vuoto" della sosta per le Nazionali che comincia oggi, si sono rincorse moltissime voci sul futuro del tecnico leccese, alcune delle quali ipotizzavano addirittura un tentativo di dimissioni o una trattativa per la rescissione.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in serata ha voluto fare chiarezza, a modo suo, sul suo profilo X. Di seguito il tweet di De Laurentiis che smentisce le voci sul futuro di Conte: "Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 "C"...,che piacciono molto ai napoletani e non solo. Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli".