MN - Carvalhal: "se viene a mancare il contributo offensivo, l'atteggiamento difensivo di Leao diventa una grana"

Carlos Carvalhal, ex allenatore portoghese di Braga, Sporting Lisbona, Besiktas e Olympiacos ha rilasciato un'intervista esclusiva al giornalista Alessandro Schiavone per MilanNews.it.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Però questo atteggiamento da prima donna va accettato solo se poi contribuisce in fase d'attacco con numeri importanti. Altrimenti se non aiuta in difesa e non fa vincere le sue squadre questo tipo di calciatore diventa una presenza ingombrante?

"Infatti è questo il mio punto. Se lo lasci libero poi però ti aspetti di ricevere il massimo indietro. I compagni accettano solo di sacrificarsi se poi il giocatore in questione e nel caso dei rossoneri Leão, quando ha la palla fa gol e ti fa vincere le partite da solo. In quel caso l'autostima dei compagni, dello staff e dei tifosi e di tutto l'ambiente crescerebbe grazie a lui. Però se viene a mancare il contributo offensivo questo atteggiamento diventa una grana".

