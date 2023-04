MN - Chef Berton: "Leao dinamico come un risotto alla milanese. Pioli? In campo come in cucina…"

Fonte: dal nostro inviato, Antonello Gioia

Che piatto le ricorda Leao? "Ricorda un piatto dinamico come il risotto alla milanese. E' un piatto che c'è sempre ma può dare spunti nuovi. Io lo presento con un timballo di ossobuco. E' un piatto contemporaneo, come Leao che è un giocatore che fa uno scatto e cambia la partita".

Uno chef è un po' come un allenatore? Si sente un po' come Pioli?

"Anche noi dobbiamo gestire la nostra brigata e tutti devono essere coordinati nel modo giusto. Siamo in 15 persone, tutti deve sapere cosa fare e come muoversi. Anche noi abbiamo degli schemi, tutti devono sapere cosa mettere e come presentare un piatto".

Qual è il giocatore che dà più brillantezza?

"Maignan. Ha salvato il risultato anche contro il Napoli. Un portiere che dà sicurezza alla squadra è come se segnasse un gol".

Le piacerebbe il derby di Milano nella semifinale di Champions?

"Sarebbe interessante. Sarebbe importante se le due squadra milanesi arrivassero in semifinale e si giocassero la finale".

Un piatto turco in vista dell'eventuale finale?

"Un buon kebab all'italiana, quindi con profumi italiani".