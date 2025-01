MN - Conceicao mette due allenamenti in più: seduta stamattina, rifinitura al pomeriggio e domani ultima sgambata

Sergio Conceiçao non ci ha messo molto per far vedere la sua impronta, almeno per quanto riguarda nella gestione fuori dal campo e dell'allenamento. Rispetto al singolo allenamento che era previsto per oggi pomeriggio, come ha appreso la redazione di MilanNews.it, il tecnico portoghese ha aggiunto due ulteriori sedute. Una si è tenuta questa mattina (CLICCA QUI), mentre l'altra, quasi di rifinitura, si terrà domani mattina, giorno della partita contro la Juventus.

Il doppio allenamento mancante, oggi pomeriggio e domattina, è stato confermato anche dallo stesso Conceicao in conferenza: "Il timing è quello che è. Chiaro che avrei voluto più giorni per lavorare e più giocatori disponibili, ma quando sono arrivato sapevo già di questa situazione. Quindi non ci sono scuse. Testa alta. Mancano ancora due allenamenti, stiamo preparando la partita per essere incisivi, senza avere troppe informazioni nella testa, per cercare di vincere".

di Antonello Gioia