MN - Curva Sud assente a Torino: presenti comunque alcuni tifosi rossoneri

© foto di www.imagephotoagency.it

Come annunciato nei giorni precedenti la Curva Sud non si è recata a Torino per la gara di questa sera tra Juventus e Milan, in segno di protesta nei confronti dei prezzi elevati nel settore ospiti. Come riportano i nostri inviati, l'area dell'Allianz Stadium destinata ai tifosi rossoneri è comunque occupata da alcuni sostenitori del Diavolo non facenti parte del tifo organizzato.