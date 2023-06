MN - D. Di Gennaro su De Ketelaere: "Mi fido di Maldini..."

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

La redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Davide Di Gennaro, ex calciatore rossonero.

De Ketelaere merita una seconda chance con il Milan?

“Io mi fido di Maldini, che ha deciso di portarlo in rossonero, compiendo un investimento significativo. Con tutto il rispetto per la sua ex squadra, però un conto è vestire la maglia del Bruges, un altro quella del Milan. Come dicevamo prima, è molto giovane e bisogna dargli tempo”.