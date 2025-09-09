MN - De Winter e Saelemaekers a Milanello, lavoro defaticante per i belgi

La giornata di oggi ha visto la ripresa degli allenamenti a Milanello dopo che mister Allegri aveva ordinato il rompete le righe per domenica e lunedì. Finiti i giorni di riposo, ed in attesa del graduale ritorno in Italia dei vari nazionali, sono iniziati i preparativi per la sfida di domenica sera, ore 20.45, a San Siro contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Apprende la redazione di MilanNews.it che Alexis Saelemaekers e Koni De Winter, rientrati dopo gli impegni col Belgio, hanno svolto del lavoro defaticante. Luka Modric è atteso domani a Milanello dopo le partite giocate con la Croazia.