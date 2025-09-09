MN - De Winter e Saelemaekers a Milanello, lavoro defaticante per i belgi
MilanNews.it
La giornata di oggi ha visto la ripresa degli allenamenti a Milanello dopo che mister Allegri aveva ordinato il rompete le righe per domenica e lunedì. Finiti i giorni di riposo, ed in attesa del graduale ritorno in Italia dei vari nazionali, sono iniziati i preparativi per la sfida di domenica sera, ore 20.45, a San Siro contro il Bologna di Vincenzo Italiano.
Apprende la redazione di MilanNews.it che Alexis Saelemaekers e Koni De Winter, rientrati dopo gli impegni col Belgio, hanno svolto del lavoro defaticante. Luka Modric è atteso domani a Milanello dopo le partite giocate con la Croazia.
Pubblicità
News
Bizzotto: "Ci sono squadre a punteggio pieno e squadre che hanno perso una partita, vedi le due milanesi, ma si intravede un equilibrio di fondo"
Il rebus di Allegri: il gioco delle coppie. Galliani e un ritorno da valutare sul campo. Rinnovo Maignan: non si esclude nulladi Pietro Mazzara
Le più lette
1 Il rebus di Allegri: il gioco delle coppie. Galliani e un ritorno da valutare sul campo. Rinnovo Maignan: non si esclude nulla
4 Ordine: "Sono in completo disaccordo con la comunità di tifosi ed esperti perché ritengo Gimenez superiore a Dovbyk"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Andrea LongoniPer lo scudetto serve un mezzo miracolo. Quello del bilancio è vinto. Giù le mani da Gimenez
Luca SerafiniForza Ringhio! Spendere molto, spendere bene… Il panettone per Allegri. La gestione di Gimenez. Quando torna la Curva. Carraro e lo scudetto di Calciopoli
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com