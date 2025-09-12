MN - Domani alle 12 la conferenza stampa di Allegri per Milan-Bologna
MilanNews.it
Nella giornata di domani, 13 settembre 2025, si terrà a Milanello la conferenza stampa di mister Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, a partire dalle 12.00, presenterà la sfida di domenica sera contro il Bologna, match valido per la terza giornata di Serie A. Potrete seguire tutte le sue dichiarazioni qui su MilanNews.it con il consueto live testuale.
DOVE VEDERE MILAN-BOLOGNA
Data: domenica 14 settembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Sky, Now Tv
Web: MilanNews.it
LA SQUADRA ARBITRALE DI MILAN-BOLOGNA
Arbitro: Marcenaro
Assistenti: Berti-Ceccon
IV ufficiale: Rapuano
VAR: Fabbri
AVAR: Paterna
Pubblicità
News
Sereni: "Le buone notizie arrivano da Nkunku: in questi giorni ha fatto un'ottima impressione ad Allegri"
Cardinale in subaffitto. Maldini? In una nuova proprietà... I messaggi di Costacurta alla società. Emergenza con il Bologna, ma non può essere un frenodi Luca Serafini
Le più lette
1 Cardinale in subaffitto. Maldini? In una nuova proprietà... I messaggi di Costacurta alla società. Emergenza con il Bologna, ma non può essere un freno
2 L'ex medico del Milan racconta: "Una sera Gullit venne a casa da me e uno dei miei cane lo morse ad un polpaccio"
3 LIVE MN - Rabiot: "Sono pronto per giocare, Allegri mi ha chiamato subito per il Milan. Sicuro di aver fatto la scelta giusta"
4 Milan-Como a Perth, Zazzaroni ironico: "So di alcuni milanisti che hanno già preso il 16 a piazzale Axum per raggiungere l'Australia"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
live mnLIVE MN - Rabiot: "Sono pronto per giocare, Allegri mi ha chiamato subito per il Milan. Sicuro di aver fatto la scelta giusta"
Franco OrdineMilan: stare tutti, ma proprio tutti, con Allegri. Milan-Como a Perth, un pessimo affare
Carlo PellegattiUn divano duro come un sedile di legno. La lettera a Mr. O’Leary. Allegri e Italiano come Fischer e Spasskij
Pietro MazzaraIl rebus di Allegri: il gioco delle coppie. Galliani e un ritorno da valutare sul campo. Rinnovo Maignan: non si esclude nulla
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com