MN - Domani alle 12 la conferenza stampa di Allegri per Milan-Bologna
di Manuel Del Vecchio

Nella giornata di domani, 13 settembre 2025, si terrà a Milanello la conferenza stampa di mister Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, a partire dalle 12.00, presenterà la sfida di domenica sera contro il Bologna, match valido per la terza giornata di Serie A. Potrete seguire tutte le sue dichiarazioni qui su MilanNews.it con il consueto live testuale.

DOVE VEDERE MILAN-BOLOGNA
Data: domenica 14 settembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Sky, Now Tv
Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE DI MILAN-BOLOGNA
Arbitro: Marcenaro
Assistenti: Berti-Ceccon
IV ufficiale: Rapuano
VAR: Fabbri
AVAR: Paterna