MN - Ecco che numero di maglia indosserà Nkunku al Milan
Oggi alle 09:30News
di Francesco Finulli

Cristopher Nkunku, questa mattina arrivato alla Madonnina per effettuare le visite mediche, oggi pomeriggio sarà in sede rossonera per firmare il suo contratto. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il calciatore in arrivo dal Chelsea ha già anche scelto il numero di maglia da indossare: il francese, infatti, vestirà la maglia numero 18. Un numero che per ultimo, nella scorsa stagione, è stato sulle spalle del giovane Kevin Zeroli, oggi in prestito secco al Monza.

Nkunku arriva al Milan per circa 42 milioni di euro complessivi: questi si ripartiscono tra 37 milioni di parte fissa e circa 5 milioni di bonus che non sono però facilmente raggiungibili.