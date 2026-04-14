MN - Ekoku non ha dubbi: "Uno come Osimhen aiuterebbe davvero il Milan"

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Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato per MilanNews.it l’ex attaccante nigeriano Efan Ekoku, protagonista in Premier League con le maglie di Norwich e Wimbledon negli Anni Novanta. Parte della generazione d’oro della Nigeria di quelli anni, Ekoku ha inoltre rappresentato il suo Paese ai Mondiali del 1994 negli Stati Uniti, vivendo da vicino — dalla panchina — la storica sfida contro l’Italia in cui Roberto Baggio firmò la rimonta azzurra. Con le Super Eagles vinse anche la Coppa d'Africa nello stesso anno e tutt'ora, con 53 gol in 159 presenze, è il terzo miglior marcatore nigeriano nella storia della Premier League, alle spalle soltanto di Nwankwo Kanu e Yakubu.

Un estratto delle sue dichiarazioni sul futuro di Victor Osimhen:

“Buona domanda. Il fatto che abbia già giocato in Italia di certo lo aiuterebbe. Oggi è un attaccante maturo, però quando un giocatore con una certa reputazione decide di lasciare uno dei maggiori campionati mondiali, ci si fanno certe domande sulle sue motivazioni nel tornare poi. Possiamo pensare quello che vogliamo sul calcio italiano, ma la Serie A rimane uno dei top campionati al mondo. Forse Victor sta sentendo la pressione, pensando di avere ancora qualcosa da dimostrare nel grande calcio dopo la sua partenza da Napoli. Credo che la sua fisicità e il fatto che sappia integrarsi bene nei moduli di squadra possano fare bene al Milan, ma direi a qualsiasi squadra.”