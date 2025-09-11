MN - Estupinan sta bene. Oggi lavoro differenziato post viaggio, da domani in gruppo
MilanNews.it
Avevano destato preoccupazione le condizioni di Pervis Estupinan, che nei giorni scorsi ha saltato la partita tra Ecuador ed Argentina perché non al meglio dal punto di vista muscolare. Il terzino è rientrato regolarmente a Milanello oggi con il resto della squadra: Allegri, tolti gli infortunati Leao e Jashari, ha avuto tutti a disposizione.
Apprende la redazione di MilanNews.it che Estupinan sta bene e i sudamericani rientrati oggi, come Gimenez, hanno svolto del lavoro differenziato, anche per riprendersi dal jet lag e riabituarsi al fuso orario italiano. Da domani torneranno in gruppo con il resto della squadra.
di Antonio Vitiello.
Pubblicità
News
Cairo: "Ammorbidire il calendario per aiutare la nazionale? Dobbiamo cercare di fare tutto quello che serve"
Juventus, Comolli: "False le accuse di discussioni con il Psg, si è cercato di manipolare la situazione"
Milan: stare tutti, ma proprio tutti, con Allegri. Milan-Como a Perth, un pessimo affaredi Franco Ordine
Le più lette
2 Infortunio Leao: per il CorSera la verità è che quella che all’inizio sembrava un'elongazione era una lesione del soleo di basso grado
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Carlo PellegattiUn divano duro come un sedile di legno. La lettera a Mr. O’Leary. Allegri e Italiano come Fischer e Spasskij
Pietro MazzaraIl rebus di Allegri: il gioco delle coppie. Galliani e un ritorno da valutare sul campo. Rinnovo Maignan: non si esclude nulla
Andrea LongoniPer lo scudetto serve un mezzo miracolo. Quello del bilancio è vinto. Giù le mani da Gimenez
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com