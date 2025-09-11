MN - Estupinan sta bene. Oggi lavoro differenziato post viaggio, da domani in gruppo

vedi letture

Avevano destato preoccupazione le condizioni di Pervis Estupinan, che nei giorni scorsi ha saltato la partita tra Ecuador ed Argentina perché non al meglio dal punto di vista muscolare. Il terzino è rientrato regolarmente a Milanello oggi con il resto della squadra: Allegri, tolti gli infortunati Leao e Jashari, ha avuto tutti a disposizione.

Apprende la redazione di MilanNews.it che Estupinan sta bene e i sudamericani rientrati oggi, come Gimenez, hanno svolto del lavoro differenziato, anche per riprendersi dal jet lag e riabituarsi al fuso orario italiano. Da domani torneranno in gruppo con il resto della squadra.

di Antonio Vitiello.