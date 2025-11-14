MN - Fedele: "Arrabbiato perché il Milan avrebbe potuto stare ancora più alto"

vedi letture

L’ennesima sosta per le Nazionali porta sempre riflessioni e spunti sulla stagione del Milan. Un percorso a fasi alterne quello dei rossoneri, vincenti a San Siro contro la Roma ma deludenti a Parma, per un pareggio amaro e che segnala ancora difficoltà contro squadre non di vertice. Di questo e molto altro, ha parlato così il noto giornalista ed opinionista sportivo Furio Fedele in esclusiva per MilanNews.it. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Quanti punti persi contro le piccole

“Si non ha davvero senso, un peccato. Hai saputo vincere e convincere contro Napoli, Roma e anche Bologna, pure contro la Juve avresti meritato di più. Invece quando si affrontano neopromosse, questa squadra sembra quasi calare di intensità e concentrazione. Sono arrabbiato e dispiaciuto perché il Milan avrebbe potuto stare ancora più alto adesso”.