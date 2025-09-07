MN - Fedele: "In attacco il Milan non può puntare tutto sullo sventurato Gimenez.."

La pausa per le Nazionali porta sempre spunti, idee e commenti sull'inizio della stagione del Milan. Dopo la deludente sconfitta casalinga contro la Cremonese, il Milan ha saputo vincere bene a Lecce ritrovando così, almeno in parte un po' di ottimismo in vista dei futuri impegni. Del mercato e inizio di campionato rossonero, il noto giornalista ed opinionista sportivo Furio Fedele ha parlato così in esclusiva per MilanNews.it.

Che Milan è?

"Incompleto, assolutamente. C'è anche molta confusione a livello dirigenziali, ci sono dei buchi che non si colmano con degli acquisti così. Ciò che posso dire è che a centrocampo, nonostante Ricci non mi piaccia, il Milan ha saputo rinforzarsi bene, speriamo".

E in difesa?

"Insufficiente. Tomori è un giocatore normale, Pavlovic dipende un po' come si sveglia e anche il buon Gabbia è un difensore modesto a mio parere. E' una squadra questa un po' ballerina..".

Davanti invece come la vedi?

"Credo che Leao non sia una punta vera, può fare di tutto tranne il numero nove perchè è più decisivo come esterno, potenza e velocità. E poi lo dico, il Milan non può puntare tutto sullo sventurato Gimenez in attacco. Io avrei preso Dovbyk e magari tenuto il messicano, anche se come ho detto prima il nome vero era Vlahovic".