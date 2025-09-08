MN - Fedele: "Leao più forte e decisivo come esterno d'attacco perchè ha forza e velocità"

La pausa per le Nazionali porta sempre spunti, idee e commenti sull'inizio della stagione del Milan. Dopo la deludente sconfitta casalinga contro la Cremonese, il Milan ha saputo vincere bene a Lecce ritrovando così, almeno in parte un po' di ottimismo in vista dei futuri impegni. Del mercato e inizio di campionato rossonero, il noto giornalista ed opinionista sportivo Furio Fedele ha parlato così in esclusiva per MilanNews.it. Un estratto delle sue parole su Leao:

"Credo che Leao non sia una punta vera, può fare di tutto tranne il numero nove perchè è più decisivo come esterno, potenza e velocità. E poi lo dico, il Milan non può puntare tutto sullo sventurato Gimenez in attacco. Io avrei preso Dovbyk e magari tenuto il messicano, anche se come ho detto prima il nome vero era Vlahovic".