MN - Fedele non ha dubbi: "Il mercato del Milan è da cinque in pagella"

di Niccolò Crespi
La pausa per le Nazionali porta sempre spunti, idee e commenti sull'inizio della stagione del Milan. Dopo la deludente sconfitta casalinga contro la Cremonese, il Milan ha saputo vincere bene a Lecce ritrovando così, almeno in parte un po' di ottimisimo in vista dei futuri impegni. Del mercato e inizio di campionato rossonero, il noto giornalista ed opinionista sportivo Furio Fedele ha parlato così in esclusiva per MilanNews.it. Un estratto delle sue parole:

Quale voto daresti al mercato del Milan?

"Sinceramente? Voto 5, pieno. Non sono arrivate due pedine fondamentali come un forte difensore centrale e un attaccante vero, bomber. Due mancanze secondo me molto gravi, soprattutto perchè era stato Allegri a fare richiesta personale".