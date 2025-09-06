MN - Fedele su Rabiot: "Giocatore forte, ma è qui solo perchè ha rotto col Marsiglia"
La pausa per le Nazionali porta sempre spunti, idee e commenti sull'inizio della stagione del Milan. Dopo la deludente sconfitta casalinga contro la Cremonese, il Milan ha saputo vincere bene a Lecce ritrovando così, almeno in parte un po' di ottimisimo in vista dei futuri impegni. Del mercato e inizio di campionato rossonero, il noto giornalista ed opinionista sportivo Furio Fedele ha parlato così in esclusiva per MilanNews.it. Un estratto delle sue parole:
Quale voto daresti al mercato del Milan?
"Sinceramente? Voto 5, pieno. Non sono arrivate due pedine fondamentali come un forte difensore centrale e un attaccante vero, bomber. Due mancanze secondo me molto gravi, soprattutto perchè era stato Allegri a fare richiesta personale".
Però è arrivato Rabiot..
"Vero, un giocatore forte ma che aveva avuto problemi seri al Marsiglia, per questo è stato venduto lo sappiamo. Nonostante lui, secondo me sarebbe dovuto arrivare anche Vlahovic, sul quale Allegri ci aveva visto giusto, oggi è decisivo alla Juve con gol e prestazioni".
