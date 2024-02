MN - Frosinone-Milan, 16.050 spettatori totali presenti e 1.020 biglietti ospiti venduti

Frosinone-Milan, in corso in questo momento, valevole per la 23^esima giornata di Serie A ha registrato i seguenti dati per ciò che concerne il numero di spettatori presenti al Benito Stirpe.

16.050 spettatori totali presenti, con 10.684 abbonati e 1.020 biglietti ospiti venduti al settore rossonero: totale incasso compreso rateo abbonamenti: 479.639,57