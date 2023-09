MN - Genta su Leao: "È difficile da decifrare: ci sono momenti in cui è devastante e altri in cui si assenta dal gioco"

Per commentare il momento del Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Carlo Genta, conduttore radiofonico della trasmissione Tutti Convocati per conto di Radio 24 - Il Sole 24 Ore. Ecco le sue parole:

Insieme a Rafa Leao…

“Che, però, è difficile da decifrare. Ci sono momenti in cui è devastante, altri in cui - come con il Newcastle - si assenta dal gioco. Per ora è questo tipo di calciatore qui”.