MN - I calciatori in cerchio applaudono Pioli prima del fischio d'inizio. Il mister, al centro, ricambia, abbraccia tutti e ringrazia San Siro

Su iniziativa di tutti i calciatori, poco prima del fischio d'inizio di Milan-Salernitana, il gruppo rossonero - formato dagli stessi calciatori e dallo staff tecnico - si è raccolto in cerchio davanti alla panchina di Stefano Pioli, con il tecnico di Parma posto al centro; Pioli ha raccolto gli applausi di tutto San Siro, applaudendo a sua volta e abbracciando uno per uno i suoi ragazzi.

LE PAROLE DI CALABRIA

Il capitano del Milan Davide Calabria ha parlato a DAZN prima della sfida contro la Salernitana. Queste le sue dichiarazioni:

Eri un ragazzo quando sei arrivato al Milan, oggi sei il capitano. Cosa ti ha dato in termini personali Pioli? “Tantissimo. Sono stati anni bellissimi e fantastici. Siamo riusciti a creare un gruppo davvero strepitoso. Non è facile creare una sintonia così, soprattutto cambiando tanti giocatori nel tempo. Siamo riusciti a creare qualcosa di bellissimo, un qualcosa che ha dato tanto a livello personale e a livello di squadra. Sicuramente mi mancherà e ci mancherà, è una persona fantastica e auguro il meglio a lui e a tutti i ragazzi che purtroppo ci lasceranno e ci mancheranno tantissimo”.

Kjaer e Giroud quanto sono stati importanti per il Milan e per Davide Calabria? “Sono stati fondamentali per questa squadra, da quando sono arrivati hanno dato una mano a livello di spogliatoio e in campo. Hanno alzato il livello ogni giorno in allenamento. Sono ragazzi d’oro prima che giocatori fantastici, mi mancheranno perché a livello umano mi hanno dato tanto personalmente. Ci siamo divertiti tanto, sono come una famiglia e lo saranno per sempre”.