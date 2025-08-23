MN - Il dato sulle presenze a San Siro per Milan-Cremonese, prima giornata di Serie A Enilive
E' arrivato il dato degli spettatori presenti questa sera a San Siro per Milan-Cremonese, sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie A Enilive: sono 75.011 le persone sugli spalti del Meazza per la partita tra rossoneri e i grigiorossi.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-CREMONESE
MILAN (4-3-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Estupinan, Loftus-Cheek, Modric, Fofana; Saelemaekers,Gimenez, Pulisic. All. Massimiliano Allegri. A disp: Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Jimenez, Chukwueze, Athekame, Jashari, Bartesaghi, Musah
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Okereke, Bonazzoli. All. Davide Nicola. A disp: Silvestri, Nava, De Luca, Serincola, Castagnetti, Mussolini, Ceccherini, Payero, Bondo, Lordkipanidze, Folino, Ayala
