MN - Inizia l'allenamento dei portieri a Milanello. Assente Sportiello

Iniziato l'allenamento di rifinitura a Milanello in vista della gara di domani sera in Inghilterra contro il Newcastle. Per il momento sul campo del centro sportivo rossonero sono scesi in campo solamente i portieri. Nel gruppo in questi minuti al lavoro sono presenti Mike Maignan, Antonio Mirante e Lapo Nava che saranno gli uomini a disposizione di Pioli domani sera.

Assente Marco Sportiello che sta ancora recuperando dall'infortunio. Il portiere ex Atalanta negli ultimi giorni ha ripreso ad allenarsi in campo e con la squadra ma ancora non è a disposizione per essere convocato. La foto dell'inviato di MilanNews.it.