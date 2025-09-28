MN - La Curva Sud inizia col sostegno alla squadra: cori dedicati ai calciatori del Milan uno per uno

MN - La Curva Sud inizia col sostegno alla squadra: cori dedicati ai calciatori del Milan uno per unoMilanNews.it
Oggi alle 20:12News
di Antonello Gioia
fonte dall'inviato a San Siro, Antonello Gioia

San Siro è tornato a ribollire. Per iniziare, la Curva Sud, dopo aver accolto la squadra in campo, ha dedicato un coro per ogni calciatore del Milan: il sostegno c'è, per tutti e si fa sentire.