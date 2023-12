MN - La Florio: "Il ko contro l’Atalanta ha definitivamente sancito l’impossibilità di vincere lo scudetto"

La redazione di MilanNews.it intervistato in esclusiva Roberto La Florio, procuratore sportivo e intermediario di mercato. Ecco le sue parole.

A quale obiettivo stagionale può ambire relativamente la squadra di Pioli?

“Secondo me, la sconfitta contro l’Atalanta ha definitivamente sancito l’impossibilità di vincere lo scudetto. Il Milan deve puntare alla qualificazione in Champions. Qualora non arrivasse, sarebbe una stagione fallimentare”.