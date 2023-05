MN - Lagan presenta Loftus-Cheek: "Abbina presenza fisica, forza e qualità. E' un centrocampista offensivo, ma lo vedo bene anche davanti alla difesa"

Nella lunga intervista rilasciata a Milannews.it, Paul Lagan, giornalista di Capital Football, ha parlato così di Ruben Loftus-Cheek, obiettivo numero uno del Milan per il centrocampo: "Innanzitutto in Premier League non c'è nessun giocatore che abbina presenza fisica, forza e qualità come Ruben. Purtroppo nonostante questo non è mai riuscito ad imporsi in una singola posizione in campo in prima squadra. Dà il meglio di sé da centrocampista offensivo però i tanti allenatori del Chelsea negli anni l'hanno impiegato in ruoli diversi. Per Antonio Conte era addirittura un attaccante, altri l'hanno utilizzato da ala o centrale di difesa. Però in questa fase della sua carriera lo vedo bene da playmaker davanti alla difesa. Grazie alla sua stazza, è alto 191 cm, ha una presenza imponente in campo ed è molto potente quando si sbilancia in avanti con la palla al piede. Toglierli la palla è un compito assai difficile perché sa proteggerla benissimo anche in velocità".

