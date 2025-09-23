MN - Leao ha grosse possibilità di venire convocato per Milan-Napoli
MilanNews.it
Poco prima del fischio d'inizio di Milan-Lecce arrivano buone notizie in vista della gara di Serie A contro il Napoli, prevista per domenica sera a San Siro. Apprende la redazione di MilanNews.it che Rafael Leao, alle prese con un problema al polpaccio, ha grosse possibilità di essere convocato domenica.
Uno scenario che Allegri aveva anticipato più volte in conferenza e che nelle ultime ore ha trovato sempre più riscontri: bisognerà capire quanti minuti avrà nelle gambe ma contro il Napoli il Milan potrebbe ritrovare Rafa Leao.
di Pietro Mazzara.
Pubblicità
News
Il verdetto si avvicina. Le intuizioni decisive di Allegri e Tare. Ecco cosa spera di trasmettere Maxdi Antonio Vitiello
Le più lette
2 Conte: “Il Milan ha la struttura di una squadra che ha fatto la Champions, cosa che non ha il Napoli. Mercato fatto per riempire una rosa che non esisteva”
3 Il verdetto si avvicina. Le intuizioni decisive di Allegri e Tare. Ecco cosa spera di trasmettere Max
Primo Piano
Pietro MazzaraAllegri come Conte: analogie a un anno di distanza. A Milanello è tornato un senato forte. Tifo e San Siro: il lavoro continua
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com