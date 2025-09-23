MN - Leao ha grosse possibilità di venire convocato per Milan-Napoli

Poco prima del fischio d'inizio di Milan-Lecce arrivano buone notizie in vista della gara di Serie A contro il Napoli, prevista per domenica sera a San Siro. Apprende la redazione di MilanNews.it che Rafael Leao, alle prese con un problema al polpaccio, ha grosse possibilità di essere convocato domenica.

Uno scenario che Allegri aveva anticipato più volte in conferenza e che nelle ultime ore ha trovato sempre più riscontri: bisognerà capire quanti minuti avrà nelle gambe ma contro il Napoli il Milan potrebbe ritrovare Rafa Leao.

di Pietro Mazzara.

