MN - Loftus fuori al 45' contro l'Entella: scelta programmata

Nessun allarmismo per Ruben Loftus-Cheek che è stato l'unico dei rossoneri della prima squadra a essere sostituito nel corso dell'amichevole contro la Virtus Entella che il Milan ha perso 2-3 a Solbiate Arno questa mattina. Il centrocampista inglese è stato cambiato all'intervallo da Massimiliano Allegri ma secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it si tratta di una scelta programmata in partenza. Per Pulisic, Jashari, Estupinan e Fofana, invece, tutti e 90 i minuti in campo.

di Pietro Mazzara

Di seguito si riporta il tabellino di Milan-Virtus Entella, gara amichevole durante la terza sosta per le Nazionali della stagione 2025/2026:

MILAN-V.ENTELLA 2-3

Marcatori: 9' Pulisic (M), 34' Ankeye (E), 58' Borsani (M), 67' Boccadamo (E), 87' Debenedetti (E)

LE FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Terracciano (45' st Torriani); Cappelletti (64' Nolli), Minotti (85' Colombo), Vladimirov, Estupinan; Fofana, Jashari, Loftus-Cheek (45' st Branca); Borsani (64' Ibrahimovic), Magrassi (45' st Traorè), Pulisic . A disp.: Eletu, Vechiu, Geroli, Karaca, Asanji. All. Massimiliano Allegri.

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Del Frate (45' st Siaulys); Portanova, Bottaro (57' Palomba), Moretti; Boccadamo (83' Dolce), Lipani, Nichetti, Karic (72' Matteazzi), Guiu (72' Debenedetti); Russo (72' Fumagalli), Ankeye (83' Traniello). A disp.: Rinaldini, Tiritello, Bariti, Marconi, Parodi, Franzoni, Di Mario, Dalla Vecchia, Benali. All. Andrea Chiappella.

Arbitro: sig. Michele Pasculli di Como