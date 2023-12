MN - Lorenzini: "A gennaio mi aspetto rinforzi di esperienza e rendimento, specialmente in difesa"

Il Milan ha sconfitto il Newcastle per 2-1 grazie ai gol di Pulisic e Chukwueze. Nonostante i tre punti nell'ultima partita del girone di Champions League, i rossoneri non sono riusciti a conquistare gli ottavi di finale e saranno invece protagonisti in Europa League. In merito alla vittoria del Milan contro il Newcastle, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Roberto Lorenzini, ex calciatore rossonero. Ecco le sue parole.

Ti aspetti rinforzi in occasione del mercato di gennaio?

“Sì, assolutamente. Per me il Milan è una squadra giovane ed è un fattore positivo. Ma occorre anche esperienza e rendimento, nello stesso momento. Mi aspetto un rinforzo in difesa con questo tipo di caratteristiche”.