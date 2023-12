MN - Lorenzini: "Il Milan ha troppi infortuni, per lo scudetto la vedo difficile"

Il Milan ha sconfitto il Newcastle per 2-1 grazie ai gol di Pulisic e Chukwueze. Nonostante i tre punti nell'ultima partita del girone di Champions League, i rossoneri non sono riusciti a conquistare gli ottavi di finale e saranno invece protagonisti in Europa League. In merito alla vittoria del Milan contro il Newcastle, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Roberto Lorenzini, ex calciatore rossonero. Ecco le sue parole.

E in campionato? Cosa è andato storto al Milan, dopo un ottimo avvio?

“Troppi infortuni, nello stesso momento, di giocatori importanti. Purtroppo questo ha inciso sul rendimento della squadra. Inevitabilmente, il campo ha dato il suo verdetto. Scudetto? La vedo difficile”.