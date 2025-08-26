MN - Marrucci (DAZN): “Ritengo Harder quasi pronto per la Serie A”

Per Conrad Harder al Milan ci siamo. Il danese arriverà in rossonero e si legherà per le prossime cinque stagioni. Allo Sporting CP andranno 24 milioni più 3 di bonus e un 10% su futura rivendita. Conosciamo meglio il giocatore attraverso il collega Giovanni Marrucci, voce della Liga Portugal per DAZN. Ecco le sue parole a MilanNews.it

Lo ritieni pronto per la Serie A?

"Quasi pronto. Consideriamo il livello della Serie A e non sempre chi è arrivato dal Portogallo ha avuto l'impatto che ci si aspettava. Prendiamo Taremi, ad esempio. Certo, Harder è molto giovane e arriva un una mentalità e una fame diversa al Milan".