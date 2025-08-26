MN - Marrucci: "Harder assomiglia a Giroud? A livello di potenza e gioco aereo sì, come fiuto del gol no"

Per Conrad Harder al Milan ci siamo. Il danese arriverà in rossonero e si legherà per le prossime cinque stagioni. Allo Sporting CP andranno 24 milioni più 3 di bonus e un 10% su futura rivendita. Conosciamo meglio il giocatore attraverso il collega Giovanni Marrucci, voce della Liga Portugal per DAZN.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni a MilanNews.it.

Il Milan a inizio mercato aveva dato un identikit della punta che doveva assomigliare a Giroud. Fatte le dovute proporzioni ci siamo?

"A livello di potenza e gioco aereo sì, come fiuto del gol no. Però dei gol che ha segnato qualcuno è stato pesante".