MN - Marrucci: "Harder non ha mai giocato in un attacco a 2, ma solo a 3 facendo la punta o l'esterno"

Per Conrad Harder al Milan ci siamo. Il danese arriverà in rossonero e si legherà per le prossime cinque stagioni. Allo Sporting CP andranno 24 milioni più 3 di bonus e un 10% su futura rivendita. Conosciamo meglio il giocatore attraverso il collega Giovanni Marrucci, voce della Liga Portugal per DAZN.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni a MilanNews.it.

Come vedi Harder nel 3-5-2 di Allegri?

"Non ha mai giocato a 2, con lo Sporting che ha sempre attaccato a 3, quindi o ha fatto la punta centrale o l'esterno. Ma come detto è uno che si adatta e lo vedrei anche bene come punta di supporto".