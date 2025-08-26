MN - Marrucci: "Non escludo che Harder possa evolvere come centravanti e diventare anche un finalizzatore con grandi numeri sotto porta"

Per Conrad Harder al Milan ci siamo. Il danese arriverà in rossonero e si legherà per le prossime cinque stagioni. Allo Sporting CP andranno 24 milioni più 3 di bonus e un 10% su futura rivendita. Conosciamo meglio il giocatore attraverso il collega Giovanni Marrucci, voce della Liga Portugal per DAZN.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni a MilanNews.it.

Come descriveresti Harder?

"Lo descriverei come un lottatore e un giocatore bravo a dare una mano alla squadra, ad adattarsi. È riuscito comunque a disimpegnarsi bene in uno Sporting che ha avuto tre allenatori diversi. Certo, deve migliorare sottoporta anche se 5 gol in campionato, da subentrante, non sono pochi, specie nello Sporting di Gyokeres. A guardare i numeri in prima squadra nemmeno nel suo primo anno in Danimarca si è particolarmente distinto per i gol fatti. Nell'annata allo Sporting ho osservato un attaccante di quantità, non mi aspetto valanghe di gol a breve termine ma che sia funzionale alla squadra. Però non escludo che possa evolvere come centravanti e diventare anche un finalizzatore con grandi numeri sotto porta, visto che nelle giovanili del Nordsjælland ha sempre segnato tantissimo e quindi il potenziale, da quel punto di vista, c'è".