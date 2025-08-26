MN - Marrucci: "Raramente Harder ha fatto il centravanti, ma quando Gyokeres si è fatto male ha sfruttato la sua occasione"
Per Conrad Harder al Milan ci siamo. Il danese arriverà in rossonero e si legherà per le prossime cinque stagioni. Allo Sporting CP andranno 24 milioni più 3 di bonus e un 10% su futura rivendita. Conosciamo meglio il giocatore attraverso il collega Giovanni Marrucci, voce della Liga Portugal per DAZN.
Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni a MilanNews.it.
Come valuti la sua stagione allo Sporting?
"Ha dimostrato di potersela giocare. È entrato quasi sempre da sostituto e si è dovuto spesso adattare, giocando da esterno. Raramente ha fatto il centravanti ma quando Gyokeres si è fatto male ha sfruttato la sua occasione, tenendo in piedi lo Sporting e segnando reti anche pesanti, come quella col Bologna in Champions. Devo dire che in quel frangente si è preso molte responsabilità sulle spalle"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan