MN - Milan, voltare subito pagina: pomeriggio allenamento vista Torino
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Come appreso dalla nostra redazione, i rossoneri questo pomeriggio torneranno in campo a Milanello per svolgere il primo allenamento post Lazio. Dopo gli entusiasmi arrivati in seguito alla vittoria del derby di una sola settimana fa, da oggi la squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a voltare subito pagina e ritrovare certezze e compattezza in vista del match di sabato alle 18:00 a San Siro contro il Torino.
Di Antonio Vitiello
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