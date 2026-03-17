MN - Milan, voltare subito pagina: pomeriggio allenamento vista Torino

MN - Milan, voltare subito pagina: pomeriggio allenamento vista TorinoMilanNews.it
Oggi alle 13:51News
di Andrea La Manna
fonte Antonio Vitiello

Come appreso dalla nostra redazione, i rossoneri questo pomeriggio torneranno in campo a Milanello per svolgere il primo allenamento post Lazio. Dopo gli entusiasmi arrivati in seguito alla vittoria del derby di una sola settimana fa, da oggi la squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a voltare subito pagina e ritrovare certezze e compattezza in vista del match di sabato alle 18:00 a San Siro contro il Torino

Di Antonio Vitiello 