MN - Modric festeggiato a Milanello, torta con il 40 per Luka sul campo rialzato

vedi letture

Dopo l’allenamento pomeridiano di oggi, apprende la redazione di MilanNews.it, la squadra si è spostata sul campo rialzato di Milanello dove Luka Modric è stato omaggiato di una torta di compleanno con la scritta “Auguri Luka” con il 40.

Modric ha ironizzato, simpaticamente, sull’età dicendo di sentirsene 10 di meno. Applausi e auguri da parte di tutta la squadra e dello staff tecnico per un momento di festa collettivo e di gruppo. Modric ha ringraziato tutti per il pensiero, arrivato al termine di una giornata di lavoro e preparazione alla partita di domenica contro il Bologna.

di Pietro Mazzara.