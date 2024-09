MN - Nicolodi sul calendario di Champions: "Milan non fortunatissimo. Con il Leverkusen dubito che..."

Dopo il Liverpool, il Leverkusen. Peggior inizio possibile per il Milan in questa Champions League. Lo stesso tecnico Paulo Fonseca ha ammesso l'inclemenza della dea bendata al momento del sorteggio delle avversarie. I rossoneri sfidano i campioni di Germania alla BayArena, una squadra che fino a un anno fa era soprannominata "Neverkusen" e che ha chiuso l'anno scorso la Bundesliga da imbattuta, vincendo anche la Coppa di Germania e arrivando alla finale di Europa League, poi persa contro l'Atalanta. La stagione nuova è iniziata col successo in Supercoppa tedesca contro lo Stoccarda, mentre la Champions ha visto le "aspirine" travolgere il Feyenoord al De Kuip per 0-4. Sabato invece è arrivato un pari all'Allianz Arena contro il Bayern. Che avversario troverà il Milan, pertanto? Ne abbiamo parlato con la voce della Bundesliga su Sky Sport, Pietro Nicolodi. In esclusiva per MilanNews.it.

Paulo Fonseca ha evidenziato un calendario tutt'altro che benevolo per il Milan in Champions: prima il Liverpool, poi il Leverkusen

"Il Milan non è stato fortunatissimo, ma ha dimostrato anche di poter fare qualcosa di importante nei big match: l'importante è che continui col lavoro fatto nel derby contro l'Inter e che non giochi come fatto contro il Liverpool. Sarà una partita molto interessante, bisognerà fare attenzione alla squadra di Xabi Alonso che è molto abile a conquistare palla in fretta, proponendo ritmi alti. Magari verrò smentito, ma dubito che possa essere una partita da 0-0".