MN - Pagotto sicuro: "Il Milan deve arrivare in fondo in Europa e puntare al secondo posto in campionato"

All'indomani di Milan-Atalanta, c'è un po' di rammarico in casa Milan con i rossoneri che hanno dominato in lungo e in largo la squadra di Gasperini ma non sono riusciti a segnare più di un gol e hanno pareggiato la partita per 1-1, con un rigore generoso in favore della Dea. Della partita di San Siro e in generale del momento del Diavolo, la redazione di MilanNews.it ne ha parlato in esclusiva con l'ex portiere rossonero Angelo Pagotto. Le sue parole ai nostri microfoni.

Quali devono essere gli obiettivi stagionali dei rossoneri?

“Arrivare fino in fondo in Europa, con lo Slavia Praga che è già un grande banco di prova, e puntare al secondo posto. La Juventus ha vinto contro il Frosinone in pieno recupero, ma era stata messa sotto in modo pesante. Ora come ora, stanno meglio i rossoneri”.