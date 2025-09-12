MN - Pauluzzi: "Al Marsiglia Rabiot ha fatto il trequartista. Magari Allegri lo metterà lì"

Il giornalista de L'Equipe Valentin Pauluzzi ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di Milannews.it, nella quale ha parlato di vari temi, a partire dall'arrivo al Milan di Adrien Rabiot.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Tecnicamente Rabiot è uno dei centrocampisti migliori del Milan...

"Al Marsiglia giocava da trequartista, era un ruolo un po' diverso rispetto a quelli che ha ricoperto in carriera. In quella posizione ha fatto benissimo, è stata la sua migliore stagione a livello di gol e assist. Magari Allegri lo metterà tra i due trequartisti alle spalle della prima punta più che da mezzala a sto punto".

IL RUOLO DI RABIOT

In che ruolo preferisci giocare? È una delle domande poste a Rabiot durante la conferenza stampa di presentazione. Ecco la sua risposta: "Posso fare tutti i ruoli in mezzo. Con De Zerbi ho giocato anche più alto. Posso fare tutto, poi dipende come decide di giocare il mister. Nel 5-3-2 il mio ruolo preferito è mezzala sinistra, posso giocare anche in un centrocampo a due o alle spalle della punta. Non ho parlato ancora bene con il mister, ma sono disposto a giocare ovunque".