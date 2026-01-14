MN - Pauluzzi: "Guardavo il monte ingaggi del Milan e pensavo che lo stipendio di Maignan fosse troppo basso rispetto alle sue qualità"

Campo, mercato, e prolungamenti di contratto attesi da tempo. Il Milan sta giocando diverse partite nella stessa stagione. Una delle notizie più importanti è il riavvicinamento con Mike Maignan: dopo settimane di stallo, le parti stanno sciogliendo le ultime riserve prima di prolungare il contratto del portiere francese. Per affrontare questo argomento, MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Valentin Pauluzzi, collega de L'Équipe.

Ecco un estratto delle sue dichiarazioni dall'intervista esclusiva a MilanNews.it:

Si è temporeggiato troppo prima di arrivare alla fumata bianca?

"L'errore è stato fatto in passato, il rinnovo doveva arrivare dopo la sua seconda stagione in rossonero, o durante la terza. Lì aveva acquisito già un certo status, oltre alla prestazioni in campo. Quando guardavo il monte ingaggi del Milan, ho sempre pensato che il suo stipendio fosse troppo basso rispetto alle sue qualità. Era una situazione che andava risolta, già qualche stagione fa. Non sono dentro le dinamiche, ma è un ragionamento che ho sempre fatto".