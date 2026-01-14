Sky - Pulisic in panchina a Como: in attacco gioca Nkunku con Leao

Domani si gioca Como-Milan, e Max Allegri non avrà a disposizione, oltre al solito Gimenez, anche Pavlovic. Il serbo ha nove punti di sutura in testa, necessari dopo uno scontro di gioco avvenuto durante Fiorentina-Milan. Fullkrug nonostante le parole di Allegri in conferenza, oggi si è allenato. Il tedesco, che contro la Fiorentina ha rimediato un’infrazione (subito ridotta) alla falange del piede ha stretto i denti e oggi ha lavorato a Milanello. Se dopo l’allenamento di domattina non dovesse avere ulteriori fastidi c’è la concreta possibilità che possa andare in panchina per la sfida del Sinigaglia contro il Como.

A parte queste defezioni gli altri, per ora, sono tutti abili e arruolabili. In difesa torna dalla squalifica Tomori, con De Winter che giocherà da braccetto sinistro sostituendo Pavlovic. Sulla fascia torna titolare Bartesaghi, così come tornano dall'inizio Fofana, Modric e Rabiot, tutti e tre lasciati a riposo al Franchi. In attacco tocca a Nkunku (preferito a Pulisic, come riportato da Peppe Di Stefano) e Leao. Saelemaekers è in vantaggio su Loftus-Cheek, sempre secondo Di Stefano, per giocare da esterno destro.