MN - Pavlovic contro il Cagliari? Una decisione verrà presa solo all'ultimo
Strahinja Pavlovic sarà a disposizione di Max Allegri questa sera contro il Cagliari? Secondo quanto appreso da Milannews.it, una decisione verrà presa solo all'ultimo: il difensore serbo, che è alle prese con l'influenza, sta progressivamente meglio e continuerà ad essere valutato anche nelle prossime ore. Se non dovesse farcela, al suo posto in difesa spazio a Davide Bartesaghi, con l'inserimento a sinistra di Pervis Estupinan.
di Pietro Mazzara
DOVE VEDERE CAGLIARI-MILAN
Data: venerdì 2 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Unipol Domus di Cagliari
Diretta TV: Sky, Now TV, Sky Go, DAZN, Zona DAZN, Tim Vision.
Web: MilanNews.it
CAGLIARI-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Abisso
Assistenti: Rossi L. - Barone
IV uomo: Marchetti
VAR: Camplone
AVAR: Di Bello
