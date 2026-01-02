Modugno: "Il Napoli ha una dimensione differente rispetto ad Inter, Milan e Juve”

Francesco Modugno, giornalista di SkySport ed inviato sul Napoli, si è così espresso a TeleVomero sulle parole di Antonio Conte: “Conte è onesto intellettualmente e coerente, le sue risposte sono oggettive. Napoli pronto a comandare? Conte ha risposto a questo, vincere non è comandare ed è diverso. Il Napoli quando ha vinto non era la squadra più forte, ma la squadra più brava. La società è solida che dipende dai diritti televisivi e dal Player trading, Juve-Milan e Inter per quello che rappresentano sono squadre di una dimensione differente. Per questo i risultati del Napoli valgono ancora di più. C’è una narrazione tossica che non riconosce i meriti di questa squadra, il Napoli ha speso molto ma c’erano grandi cessioni come Kvara e Osimhen. L’Inter è la squadra più forte tecnicamente e negli ultimi tre anni tu sei stato bravo nel vincere in queste condizioni. Al Napoli manca la storia, manca lo stadio ed ha una dimensione differente rispetto ad Inter, Milan e Juve”.

Su Lukaku e Hojlund insieme:

“Sono fatti anche per giocare insieme, ma significherebbe fare tanti sacrifici, significherebbe rinunciare a Neres, usare Politano in maniera diversa”.

Su Conte e il Napoli:

“Il Napoli di adesso ha il senso della squadra, dopo Bologna non era cosi ma Conte l’ha aggiustato nuovamente, si è corretto ed è andato ancora a migliorarsi. Si dice che Conte non è un tecnico offensivo, ma il Napoli ha tante armi e lavora su cinque canali”.