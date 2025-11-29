MN - Pellegatti: "Maignan? Quando era in difficoltà, invece che stargli vicino, gli volevano togliere un milione"

vedi letture

Intervenuto in esclusiva ai microfoni del canale YouTube di MilanNews.it, Carlo Pellegatti ha commentato così la questione del rinnovo di Mike Maignan che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: "Cosa farei? Non ho il minimo dubbio. L'atteggiamento e il comportamento nei confronti del portiere Maignan da parte della dirigenza è stato totalmente sbagliato.

Quando era in difficoltà, invece che stargli vicino gli volevano togliere un milione. Quando si fanno i patti, si era deciso 5 milioni fino al 28/29. Abbiamo uno dei portieri più forti del mondo, secondo Allegri uno dei 3 top al mondo, e perderlo a zero, non ci sono aggettivi, per me sarebbe davvero insopportabile".

