MN - Pineda: "Gimenez via dal Milan? Speriamo tutti possa restare, ma se dovesse andarsene spero lo faccia per un club migliore dei rossoneri"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Orbelin Pineda, centrocampista dell'AEK Atene e compagno di nazionale nel Messico di Santiago Gimenez. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni sull'attaccante messicano rossonero:

Al Feyenoord sembrava dovesse spaccare il mondo e diventare uno dei più forti attaccanti del mondo...

"E infatti lui sta lottando per diventare uno dei migliori numeri 9 al mondo. La verità è che ha grandissime qualità. Speriamo che le faccia vedere sia in nazionale e nel Milan."

Ma rimane? Gira voce che il Milan voglia cederlo e che un eventuale permanenza non dipenda da lui...

"Speriamo tutti che possa restare. Ma se dovesse andarsene allora mi auguro che vada in una squadra migliore del Milan."