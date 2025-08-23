MN - Pineda (Messico): "Gimenez sta vivendo un momento complicato al Milan. La verità è che ha grandi qualità da far vedere a tutti"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Orbelin Pineda, centrocampista dell'AEK Atene e compagno di nazionale nel Messico di Santiago Gimenez. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni sull'attaccante messicano rossonero:

Orbelin, per Santi Gimenez le cose non sono andate come ci si aspettava dopo il trasferimento dal Feyenoord a gennaio. Sei gol in 20 presenze non sono pochini?

"Sono a conoscenza del fatto che lui stia vivendo un periodo complicato nel Milan. Gli faccio un grande in bocca al lupo e che faccia sempre meglio. Per lui il Milan è un sogno. Però quando vai a giocare ad un livello più alto serve il supporto delle persone ai piani alti! Noi da buoni messicani però non gli faremo mai mancare il nostro appoggio. Sono sempre al suo lato."

Al Feyenoord sembrava dovesse spaccare il mondo e diventare uno dei più forti attaccanti del mondo...

"E infatti lui sta lottando per diventare uno dei migliori numeri 9 al mondo. La verità è che ha grandissime qualità. Speriamo che le faccia vedere sia in nazionale e nel Milan."